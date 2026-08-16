Kaynak: İHA

2026 İstanbul Boğaziçi Triatlonu, Beykoz’da 6’ncı kez düzenlendi. Yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonda triatletler, İstanbul Boğazı’nda yüzdükten sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya’dan Avrupa’ya pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) organizasyonuyla gerçekleştirilen yarış gün doğumuyla başladı. Sporcular, 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti.

BOĞAZ’DA YÜZDÜLER, KITALAR ARASINDA PEDAL ÇEVİRDİLER

Yarışın ilk etabı Kanlıca-Küçüksu arasındaki 2,2 kilometrelik yüzme parkurunda gerçekleştirildi. Sporcular daha sonra yarış için trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerek Asya’dan Avrupa’ya bisiklet sürdü.

Triatletler son olarak Küçüksu-Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşu etabını tamamlayarak bitiş çizgisine ulaştı.

BİRİNCİLER MİKHAİL VENEDİKTOV VE ECE CALP

Erkekler Genel Klasman’da Mikhail Venediktov yarışı birinci tamamlarken, İlker Kökçe ikinci, Bahadır Tama üçüncü oldu.

Kadınlar Genel Klasman’da ise Ece Calp birinciliği elde etti. Sinem Yalçınkaya ikinci, İrem Görmüş ise üçüncü sırada yer aldı.

YARIŞ AÇEV İŞ BİRLİĞİYLE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DÖNÜŞTÜ

Organizasyon bu sene Oral-B ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine de sahne oldu. Yarışı tamamlayan sporcular aracılığıyla çocukların ağız ve diş sağlığını desteklemeye yönelik çalışmalara katkı sağlandığı ifade edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyondan sonra yaptığı açıklamada Boğaziçi Triatlonu’nun Türkiye’nin uluslararası ölçekteki önemli yarışlarından biri olmayı sürdüreceğini belirtti.

'HER SPORCU BİR ÇOCUĞUN SAĞLIKLI GÜLÜMSEMESİNE KATKI SAĞLADI'

Başarıyla tamamlanan yarışın ardından açıklamalarda bulunan P&G Türkiye & Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, “Procter & Gamble olarak tüketicilerin yaşam kalitesini yükselten yüksek performanslı ürünler sunarken iyi bir kurumsal vatandaş olarak sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü desteklemeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Oral-B markamızla tam 6 yıldır kıtaları birleştiren bu benzersiz triatlon organizasyonunun ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fiziksel sınırların zorlandığı bu zorlu disiplinde başarılı bir performansın temeli güçlü ve sağlıklı bir vücuttan, vücut sağlığı ise ağız bakımından geçiyor. Üstün teknolojili ürünlerimizle sporcularımızın ihtiyaç duyduğu bakımı sağlarken, herkesi içindeki triatlet ruhunu keşfetmeye ve her gün daha iyiye ulaşmaya, güçlü ve beyaz dişler için ‘Şampiyon Gibi Fırçalamaya’ davet ediyoruz” dedi.

Erdem, AÇEV ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl bu büyük spor buluşmasını AÇEV ile hayata geçirdiğimiz anlamlı bir dayanışmayla çok daha değerli bir noktaya taşıdık. Zorlu parkuru başarıyla göğüsleyen her sporcunun mücadelesini çocuklarımızın sağlıklı gülümsemelerine dönüştürdük. Boğaz’da atılan her kulaç, pedal çevrilen her metre ve atılan her adım, sporun iyileştirici gücüyle çocuklarımızın hayatına dokundu. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve bu iyiliğin bir parçası olan tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum.”