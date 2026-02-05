Bodrum'da kaçak yapı tartışması sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024'te ilçede 4 bin 200 kaçak yapıya ceza kesildi. Vatandaşlar imar cezasını ödese de, aynı fiil için ceza davasında mahkum olabiliyor. Bu durumda belediyeye ödenen para iade edilebilir.

İmar Avukatı Berke Balaban, konuyu Gazete Pano için açıkladı.

'AYNI FİİL İÇİN ÇİFTE CEZA OLMAZ'

Balaban, yasa koyucunun aynı fiil için hem idari hem ceza yargılaması yapılmasını engellediğini belirtti. Uygulamada ise işleyen süreçte önce idari para cezası kesiliyor, belediye savcılığa suç duyurusu yapıyor, "imar kirliliği" suçundan dava açılıyor ve mahkumiyet kararı çıkıyor.

Ancak belediye, tahsil ettiği cezayı iade etmiyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi, ruhsatsız yapı yapanlara 1-5 yıl hapis cezası öngörüyor. Balaban, ceza davasının idari cezayı ortadan kaldırdığını vurguladı. "Ne bis in idem" ilkesi gereği, mahkumiyet halinde idari ceza uygulanamaz.

Buna göre vatandaşlar belediyeye başvurarak parayı geri isteyebilir, reddedilirse dava açabilir.

Balaban'a göre, bazı vatandaşlar iade talebinde bulununca evlerinin yıkılacağı tehdidiyle karşılaşıyor. Yıkım ve idari ceza ayrı işlemler olsa da, belediye yanlış algı yaratıyor. Sebebi, belediyenin toplu iadeleri karşılayacak gücünün olmaması olduğu ifade edildi. Bu durumun hukuki güvenliği zedelediği belirtildi.