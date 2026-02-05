MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle, Öcalan için 'umut hakkı', kayyum atanan eski belediye başkanları Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in göreve iadesi ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın kulis bilgisine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grup toplantısında yaptığı ve Abdullah Öcalan'a ‘umut hakkı’na atıfta bulunan konuşması, kendi partisinde bile şaşkınlık yarattı.

MHP SIRALARINDA HOŞNUTSUZLUK

Bahçeli'nin konuşması, MHP milletvekilleri arasında beklenen coşkuyu yaratmadı. Toplantıda bazı vekillerin alkışlamadığı ve konuşma sonrasında "Bu kadar olmaz", "İzahatı zor" gibi yorumlar yapıldığı öğrenildi. Kulise göre parti içinde, 'Öcalan' ve 'Demirtaş' vurgusunun geleneksel MHP çizgisiyle bağdaşmadığı ve tabanda rahatsızlık yaratabileceği endişeleri dile getirildi.

'ERDOĞAN'I SIKIŞTIRMA HAMLESİ' Mİ?

Bahçeli'nin bu açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırma amacı taşıdığı yönünde iddialar var. Bahçeli'nin, AKP'yi sürece dair hızlı adım atmaya zorlamak için bilerek ileri söylemlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin sözlerine AKP cephesinden şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.