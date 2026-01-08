Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in ailesinin rantı İzmir’e kadar uzandı. Gökçek’in oğlu olan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 600 milyon liralık saray yavrusuyla gündeme gelmişti. Gökçek ailesinin, bu defa İzmir’de 300 milyon liralık kaçak ev inşaatı yaptığı ortaya çıktı. Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşine ait olduğu öğrenilen İzmir’in Narlıdere ilçesinde yer alan bin 751 metrekarelik yapının hiçbir aşamada inşaat ruhsatı almadığı, ruhsatsız ve kaçak olduğu tespit edildi.

TARIM ALANINA YAPILDI

Yapının kaçak olduğu, ilgili belediyenin yapılan numarataj başvurusunu yapının kaçak olması sebebiyle reddetmesiyle açığa çıktı. Numarataj ve adres kaydı bulunmayan yapının Adres Kayıt Sistemi’nde tanımlı olmadığı, bu nedenle su ve elektrik aboneliği açılamadığı öğrenildi. Yapının tarım alanına inşa edilmesi de dikkat çekti. Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, yapı için ada-parsel ya da şirket adına herhangi bir yasal abonelik kaydı da bulunmuyor. Yapı sahipleri İmar Yasası’nın geçici 16’ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alsa da, söz konusu belge hukuki koruma sağlamadı. Bunun ışığında 30 Ocak 2019 tarihinde beton dökümü sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutulan yapı, 18 Mart 2019’da mühürlendi. 26 Mart 2019 tarihli encümen kararıyla yapı sahiplerine bir aylık süre tanındı. Süre sonunda yapının mevzuata uygun hâle getirilmemesi üzerine 8 Ağustos 2019 tarihinde yıkım kararı alındı. Son olarak ise, 30 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapının kayıt belgesi iptal edildi. Böylece inşaat, yapı kayıt belgesinden kaynaklanan tüm korumaları da kaybetti.

YIKIM KARARI VERİLDİ

2019 yılında yapıya ilişkin bir miktar idari para cezası da verildi. Para cezası 16 Ocak 2024’te ödense de yıkım kararı geçerliliğini koruyor. Dosyanın hâlâ Fen İşleri Müdürlüğü’nde yıkım sırası beklediği; yapının hukuken kaçak statüsünü koruduğu bilgisi edinildi. Görsellere göre havuzlu yapının iskeletinin bitmiş olması da dikkat çekti.