Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl başlatılan rüşvet soruşturmasında karar çıktı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu yargılanan Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ile İbrahim Çırakoğlu, “rüşvet almak” suçundan 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SERİ NUMARALARI ÖNCEDEN BELİRLENMİŞTİ

Soruşturma, bir müteahhidin yaptığı şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. İddianamede, inşaat projesi için gerekli izinlerin çözülmesi karşılığında 1 milyon lira rüşvet talep edildiği öne sürülmüştü. Polis ekipleri, seri numaraları önceden kaydedilen paraların teslim edilmesinin ardından operasyon düzenlemiş, Niyazi Atare motosikletiyle seyir halindeyken yakalanmıştı.

Mahkeme, rüşvet vermek suçlamasıyla hakkında dava açılan müşteki-sanık T.Ç. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.