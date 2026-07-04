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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamuya ait bir stadyuma son iki hafta içinde çocukların maç yaptığı sırada iki kez helikopter inişi yapılması büyük tartışma yarattı.

Bodrum Gazetesi'nden Kemal Gürbüz'ün haberine göre; Yalıkavak Mahallesi'ndeki stadyuma herhangi bir resmi izin alınmadan gerçekleştirildiği öne sürülen inişler, sahada bulunan çocuklar ve tribündeki veliler arasında endişeye neden oldu. Bodrum Belediyesi'nin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

İKİ HAFTADA İKİ KEZ AYNI OLAY YAŞANDI

İlk olay 14 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre kamuya ait stadyuma bir iş insanına ait helikopter, resmi izin olmadan iniş yaptı.

Bugün ise aynı stadyumda çocukların maç yaptığı sırada bir başka helikopterin iniş yapması, velilerin tepkisini daha da artırdı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Artan şikayetlerin ardından Bodrum Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yalıkavak'taki kamuya ait spor tesisine gerçekleştirilen helikopter inişlerinin belediyenin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiği belirtilirken olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Belediye, sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında hukuki ve idari işlemlerin yürütüleceğini inceleme sonucunda gerekli adımların atılacağını bildirdi.