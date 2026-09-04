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Kaynak: İHA

Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan demir alan Bahama bayraklı 233 metrelik "Silver Nova", çoğunluğu Amerikan uyruklu 691 yolcusu ve 530 personeliyle Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemi rotası kapsamında gece saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edecek.

Aynı günün ikinci deniz aracı ise Thira Limanı rotasını izleyerek gelen Malta bayraklı 264 metrelik "Marella Discovery" oldu. Ağırlıklı olarak İngiliz turistlerden oluşan 1.793 yolcusu ve 726 mürettebatıyla limana demirleyen geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Gümrük kapısındaki resmi işlemlerini tamamlayarak gemilerden karaya ayak basan tatilciler, Bodrum'un merkezi noktalarındaki turistik çarşıları ve tarihi cazibe merkezlerini dolaştı. Bazı yolcular ise sıcak havanın etkisiyle sahil kesimlerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.