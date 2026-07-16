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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumla Kıbrıs meselesini görüşecek. Söz konusu toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Misyonu raporu ile BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) son altı aylık faaliyet raporunun değerlendirileceği iletildi.

ÜYELERE YENİ TEMSİLCİ BİLGİ VERECEK!

Toplantıda, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi VE UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın yerine görevi devralan Khassim Diagne’nin üyelere bilgi vermesi bekleniyor.

GÖZLER YENİ DİPLOMATİK ADIMLARA ÇEVRİLDİ!

Bugün Kıbrıs'ın haberine göre, toplantı, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından devam eden temaslar, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto’nun görevlendirilmesi ve yaz aylarında yeni bir gayriresmî genişletilmiş toplantı ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Diplomatik kaynaklar, Güvenlik Konseyi toplantısından müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin doğrudan bir karar çıkmasının beklenmediğini ifade ederken raporlarda yer alacak değerlendirmelerin sürecin bir sonraki aşaması için önem taşıdığı belirtiyor.