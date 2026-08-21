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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusuna yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Albanese, ateşkese rağmen Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırılarını tekrarlayan İsrail güçlerini “en ahlaksız ordu” olarak niteledi.

ABD merkezli X platformundaki hesabından paylaşım yapan Albanese, şu ifadeleri kullandı:

“(Filistinlilere karşı Gazze ve Batı Şeria’da) En ahlaksız ordu tekrar saldırıyor. Batı Şeria’da askerler ve yasa dışı İsrailli yerleşimciler su borularını kesiyor.”

Albanese, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesine yönelik kuşatmanın da devam ettiğini belirtti.

GAZZE’DE ATEŞKES SONRASI TABLO

Raportör, Gazze’deki yıkım ve kayıplara da dikkat çekerek “İsrail, ateşkesin ardından 300’ü çocuk olmak üzere 1200’den fazla insanı öldürdü” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda ciddi artış yaşandığı biliniyor.