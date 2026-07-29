Lefkoşa'daki ara bölgede yer alan BM Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis iştirak ediyor.
Toplantıda, taraflar arasında güven artırıcı adımların yanı sıra Kıbrıs meselesine ilişkin garantör ülkelerin katılımıyla planlanan 5+1 formatındaki görüşmelerin ana çerçevesinin değerlendirilmesi bekleniyor.
BM koordinasyonunda gerçekleştirilen üçlü zirvenin tamamlanmasının ardından Guterres'in basın açıklaması yaparak Ada'dan ayrılması öngörülüyor.