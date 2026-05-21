Soruşturma kapsamında yapılan işlemlere ilişkin konuşan Selçuk, aramanın Hakan Aydın’a ait olmayan bir adreste gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu adreste ele geçirildiği öne sürülen materyallerin de sanatçıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

Avukat Selçuk açıklamasında, arama yapılan adresin müvekkilinin resmi ikametgahı olmadığını vurgulayarak, Hakan Aydın’ın adres bilgilerinin ilgili kurumlara usulüne uygun şekilde bildirildiğini kaydetti. Yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığı da belirtildi.

Kamuoyuna doğrulanmamış bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde maddi gerçeğin kısa süre içerisinde ortaya çıkacağına inançlarının tam olduğu ifade edildi.