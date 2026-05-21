Tarihinden önce satarsanız yandınız, vergisi faiziyle geri alınacak

2) Yurt Dışından Gelene 20 Yıl Boyunca "Sıfır" Gelir Vergisi

Yasaya eklenen en radikal maddelerden biri "yurt dışı kazanç istisnası" oldu. Son 3 yılda Türkiye’de ikamet etmeyen ve 1 Ocak 2026'dan sonra Türkiye’ye yerleşen kişiler; yurt dışında elde ettikleri kazanç ve gelirler için tam 20 yıl boyunca tek bir kuruş gelir vergisi ödemeyecek. Bu gelirler için Türkiye'de beyanname verilmeyecek, diğer gelirlerle birleştirilmeyecek. Ayrıca bu kişilere yurt dışı kazançları süresince miras kalan mallar için yüzde 1 gibi sembolik bir Veraset Vergisi uygulanacak.