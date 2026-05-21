Türkiye, küresel sermayeyi ve yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı "vergi teşvik ve muafiyet" paketlerinden birini TBMM Genel Kurulu'ndan geçirerek yasalaştırdı.
Tarihinden önce satarsanız yandınız, vergisi faiziyle geri alınacak
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle Türkiye’nin vergi sisteminde tarihi bir reform yapıldı. Teknoloji girişimlerinden yabancı yatırımcılara, gribal borç tecilinden beyaz yakalı personelin maaşlarına kadar onlarca kalemde milyarlık vergi muafiyetleri devreye alındı.Derleyen: Züleyha Öncü
Kabul edilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile özellikle yurt dışı kaynaklı gelirler, teknoloji şirketleri, nitelikli hizmet merkezleri ve amme borçluları için milyarlarca liralık vergi yükü rafa kaldırıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni sistemin şifreleri çözüldü.
1) 1 Milyon TL'ye Kadar Borcu Olana Teminat Şartı Kalktı
Kamu borcu olan esnaf ve vatandaşları rahatlatacak ilk düzenleme tahsilat dairelerinde yapıldı. Yeni yasaya göre, amme borçlusunun tahsil daireleri bazında tecil edilen borçlarının toplamı 1 milyon lirayı aşmıyorsa artık hiçbir şekilde teminat şartı aranmayacak. 1 milyon TL'yi aşan borçlarda ise teminat, sadece aşan kısmın yarısı kadar talep edilecek. Cumhurbaşkanı bu sınırı 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.
2) Yurt Dışından Gelene 20 Yıl Boyunca "Sıfır" Gelir Vergisi
Yasaya eklenen en radikal maddelerden biri "yurt dışı kazanç istisnası" oldu. Son 3 yılda Türkiye’de ikamet etmeyen ve 1 Ocak 2026'dan sonra Türkiye’ye yerleşen kişiler; yurt dışında elde ettikleri kazanç ve gelirler için tam 20 yıl boyunca tek bir kuruş gelir vergisi ödemeyecek. Bu gelirler için Türkiye'de beyanname verilmeyecek, diğer gelirlerle birleştirilmeyecek. Ayrıca bu kişilere yurt dışı kazançları süresince miras kalan mallar için yüzde 1 gibi sembolik bir Veraset Vergisi uygulanacak.
3) Teknogirişim Çalışanlarına Hisse Senedi Müjdesi ve "Erken Satış" Cezası
Teknoloji start-up'larında çalışan personeli şirkete ortak etmek amacıyla verilen hisse senetlerine vergi istisnası getirildi. İstisna üst sınırı, çalışanın yıllık brüt ücretinin 2 katı olacak. Ancak çalışan bu hisseleri erken satarsa vergi avantajı kademeli olarak geri alınacak:
2 yıl içinde satarsa: Muaf tutulan verginin tamamı,
3-4 yıl arasında satarsa: Yüzde 75'i,
5-6 yıl arasında satarsa: Yüzde 25'i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.
4) "Nitelikli Hizmet Merkezleri" Kuruluyor: Maaşlara Vergi Muafiyeti
En az 3 ülkede faaliyet gösteren, gelirinin %80'ini yurt dışından kazanan finans, yazılım, veri analizi ve Ar-Ge şirketleri artık resmi olarak "Nitelikli Hizmet Merkezi" sayılacak.
Bu merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 3 katına kadar (İstanbul Finans Merkezi'nde 5 katına kadar) olan kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu şirketlerin yurt dışı kazançlarına 20 yıl boyunca %95 (özel bölgelerde %100) Kurumlar Vergisi indirimi uygulanacak.
5) Yurt Dışı Ticaretine %95 Vergi İndirimi
Türkiye’ye fiziki olarak getirilmeden, malların doğrudan yurt dışında satılması (transit ticaret) yoluyla elde edilen kazançlarda Kurumlar Vergisi indirim oranı %95’e çıkarıldı.
İstanbul Finans Merkezi’nde bu oran %100’ü bulabilecek. Tek şart, kazanılan paranın belirlenen süre içinde Türkiye’deki bankacılık sistemine transfer edilmesi olacak.