Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Kenan Yay, hem yörede doğal olarak yetişen kenger bitkisini toplamak hem de piknik yapmak amacıyla ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Otluyazı köyü Soğaz mevkisine gitti. Doğada vakit geçiren Yay, kurduğu piknik sofrasında yemek yediği esnada sürpriz bir misafirle karşılaştı.

Yiyecek arayışında olduğu fark edilen bir tilki, Kenan Yay’ın piknik yaptığı alana kadar yaklaştı. Hayvanın aç olduğunu anlayan Yay, yanındaki yiyecekleri tilkiyle paylaşarak karnını doyurmasını sağladı. İnsanlardan korkmadan sofraya iyice yaklaşan tilki, bir süre boyunca bölgede kalmaya devam etti.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Kenan Yay, doğada vakit geçirirken zaman zaman yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını dile getirdi. Yay, yaban hayatının korunması gerektiğine dikkat çekerek, hayvanların yaşam alanlarına karşı her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.