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Kaynak: İHA

Tavşanlı-Kütahya karayolunda meydana gelen kazada, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne giden Yasin S. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan araç, yolun sağındaki akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücü Yasin S. ile yanındaki İnegöl T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Bu arada kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin tabelaya hızla çarpması, kazayı gören istasyon görevlileri ve yakıt alan vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



