Bitlis İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Kadir Kaçmaz ile arama kurtarma ekibinden gönüllülerin de bulunduğu 11 kişilik grup, sabahın erken saatlerinde Tatvan eteklerinden tırmanışa başladı.
Zirveye ulaşan doğaseverler, Nemrut Kalderası'nı çevreleyen parkurda yürüyüş yaparak Nemrut Krater Gölleri, Van Gölü, Süphan Dağı ile Güroymak ve Tatvan'ı yüksekten izleme fırsatı yakaladı.
Gün doğumuyla birlikte kalderayı kaplayan sis tabakasının oluşturduğu etkileyici manzarayı cep telefonlarıyla kayıt altına alan ekip, yürüyüşü doğa fotoğraflarıyla tamamladı.