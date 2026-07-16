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Kaynak: İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, gece saatlerinde seyir halinde olan bulgur yüklü bir tırın dorse kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Olay, Adilcevaz-Erçiş kara yolunun 28. kilometresinde gerçekleşti. Güzergahta ilerleyen tırın dorsesinden dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını hemen yol kenarına çekerek güvenli bir alana durdurdu. Vakit kaybetmeden durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek tüm dorseyi kaplayan alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çevredeki alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın neticesinde tırın dorsesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, dorsede taşınan bulgurların çok büyük bir kısmı yanarak zarar gördü. Çalışmalar esnasında kara yolundaki araç trafiği bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.