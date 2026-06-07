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Kripto para piyasalarında bir haftadır hissedilen satış baskısı, hafta sonuna girerken derinleşti. Lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklarda çift haneli kayıplar yaşanırken, piyasadan milyarlarca dolarlık çıkış gerçekleşti.

BİTCOİN'DE KRİTİK EŞİK AŞINDI

Dünya'da yer alan habere göre; cuma günü yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC), 59 bin 110 dolara kadar geri çekildi. Bu sert düşüşle birlikte Bitcoin, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez psikolojik sınır olan 60 bin dolar seviyesinin altına inmiş oldu. Lider kripto para biriminin son bir haftalık toplam değer kaybı ise yüzde 18'e yaklaştı.

ALTCOİNLER DE DARBE ALDI

Bitcoin'deki geri çekilme altcoin piyasasını da derinden sarstı. Büyük ölçekli dijital varlıklarda haftalık kayıplar yüzde 20'yi aştı. Piyasa değeri yüksek kripto para birimlerindeki son bir haftalık performans tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Ethereum (ETH): -%21

Solana (SOL): -%21,5

Dogecoin (DOGE): -%17,9

XRP: -%16,8

BNB: -%10,5

Tron (TRX): -%6,5

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Piyasa analistleri, kripto varlıklardaki bu küresel geri çekilmenin arkasında iki temel faktörün yattığına işaret ediyor. İlk olarak ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan yoğun sermaye çıkışları, piyasadaki likiditeyi ve yatırımcı iştahını olumsuz etkiledi.

İkinci olarak da Yüksek miktarda kripto para rezervi bulunduran büyük bir kurumsal şirketin Bitcoin satışı yapacağına dair yaptığı açıklamalar, piyasadaki panik havasını tetikledi.