ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle sıçrama gösteren Bitcoin son dönemlerde yatırımcılarını kara kara düşündürüyor.

Trump'ın küresel jeopolitik söylemleri doları güçsüz kılıp değerli madenleri yükseltirken, kripto paralardaki risk iştahı da azaldı ve düşüş serisi devam ediyor.

Kripto paralardaki risk iştahı azalırken düşüş serisi de devam ediyor. Risk iştahını azaltan faktörler arasında Grönland ile ilgili jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'den Kanada'ya yüzde 100 tarife tehdidi gösteriliyor.

Kripto para piyasasının en değerli birimi Bitcoin, yüzde 1,11 değer kaybı ile 87 bin 846 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’de bir haftalık değer kaybı yüzde 4,98’i buldu.

Ethereum ise yüzde 2,16 düşüşle 2 bin 880 dolar seviyesinde yer alıyor. Kripto para piyasasının en değerli ikinci biriminin bir haftalık değer kaybı ise yüzde 9,66 oldu.

Fiyatlardaki düşüş, CoinGlass verilerine göre son 24 saat içinde toplam 224 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı. Bu süreçte Bitcoin vadeli işlemlerinde 68 milyon dolar, Ether vadeli işlemlerinde ise 45 milyon dolar tasfiye edildi.

Analistler, hafta sonu hareketlerinin genellikle yeni haber akışından ziyade, hafta içinde yaşanan yüksek volatilitenin ardından yapılan pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Öte yandan piyasalarda, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin “anormal” piyasa hareketlerine karşı uyarısının ardından Japon yenine olası bir müdahaleye yönelik endişeler de yakından izleniyor.