Yükseliş eğilimiyle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 12,75 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 13.851,13 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,45 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,01 ile metal ana sanayi sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle teknoloji hisselerindeki toparlanma ivme kazanırken karışık bir görünüm hâkim oldu; yurt içinde ise BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Sanayi Üretim Endeksi Aralık 2025’te aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş kaydetti.

Analistler, günün devamında ABD perakende satış verilerinin izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 seviyelerinin direnç, 13.700 ile 13.600 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.