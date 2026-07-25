Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, Erciyes Dağı'ndan bisikletiyle indiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tümgüç'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Tümgüç, bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda dengesini kaybederek yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tümgüç'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun, kazanın ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.