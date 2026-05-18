Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla boğuşan yurttaşlar, günden güne artan maliyetler altında eziliyor.

2026'nın ocak ayında Asgari ücretin 28 bin lira seviyesine gelmesinin ardından açlık ve yolsuzluk sınırında günden güne yükselmeler meydana geldi.

AÇIK SINIRI 34 BİN 808 LİRA, YOLSULLUK SINIRI 114 BİN 348 LİRA

Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 2026 Dönem Raporu'nu açıkladı. Açıklanan rapora göre, Türkiye’de açlık sınırı Açlık sınırı 34.808 lira, yoksulluk sınırı ise 114.348 lira oldu.

Türkiye'de nüfusun %29,3'ünün yoksulluk sınırında olduğu belirtilirken, yüzde 20'lik dilimin, yoksulluk sınırı altında kaldığı belirlendi.

Zincir marketleri cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mayıs 2026 için 34.808 lira oldu.

Bu harcama tutarı yalnızca gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak hesaplandı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak gerçekleştirilen hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 114.348 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 9.488 lira olarak hesaplandı.

Bu değer yetişkin bir kadın için 9.083, 15-18 yaş bir genç için 9.747, 4-6 yaş arası bir çocuk için 6.489 lira oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 34 bin 808 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olarak görüldü.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 114 bin 348 liraya kadar çıkıyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ EN MALİYETLİ GRUP

Hazırlanan raporda daha dar bir gruplandırmaya göre “süt ve süt ürünleri” günlük 380,1 liralık harcama gereksinimi ve yüzde 32,8’lik oranı ile ilk sıradaki yerini korurken; “meyve ve sebze” grubunun payı yüzde 25,6, “et, yumurta ve kurubaklagil” grubunun payı yüzde 24,3, “ekmek ve tahıl” grubunun payı ise yüzde 9,3 oldu. Diğer ürünlerin payı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklı. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemli. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.