Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının ardından yapılan paylaşımlar duygulandırırken, eşi Sönmez Köksalın sevgi dolu sözleri büyük yankı uyandırdı. Köksal’ın ifadeleri, Akın’a duyduğu derin bağlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte “Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası” olarak anılan Filiz Akın, gerçek adıyla Suna Akın, 21 Mart 2025’te hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, Türkiye genelinde derin bir üzüntü yarattı.

Usta oyuncu, aramızdan ayrılışının birinci yılında; hem kişiliğini hem de sinemaya bıraktığı mirası odağına alan özel bir etkinlikle anıldı. Programda dostları, meslektaşları ve sinema dünyasından pek çok isim, onun yaşamına ve Türk sinemasına katkılarına dair anılarını paylaştı.

Anma töreninde konuşan Sönmez Köksal, “Filiz Akın hayatımın en büyük şansıydı” diyerek duygularını dile getirdi. Akın’ın yakın dostu ve kitaplarının yazarı Bircan Usallı Silan ise uzun yıllara dayanan dostluklarından kesitler anlattı. Yurt dışında olduğu için törene katılamayan oğlu İlker İnanoğlunun gönderdiği mesaj da salonda okundu. “Hayatta en çok anneme doyamadım, onu çok özlüyorum” sözleri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan Nebahat Çehre de yakın dostunu sosyal medya üzerinden andı. Paylaşımında, Filiz Akın’ın zarafeti ve insanlığıyla bıraktığı izlerin kalıcı olduğunu vurgulayarak, ona duyduğu özlemi dile getirdi.

“Avrupai yüzü”, “kolejli genç kız” ve “sarışın yıldız” gibi sıfatlarla hafızalara kazınan Filiz Akın’ın hayatı ise pek çok bilinmeyen yönüyle dikkat çekti. Küçük yaşta babasının ailesini terk etmesi, sanatçının yaşamında derin izler bıraktı. Babasıyla ilişkisini hiçbir zaman tam anlamıyla onaramayan Akın, bu eksikliği açık sözlülükle dile getirmişti.

Annesiyle kurduğu güçlü bağ ise hayatındaki en önemli dayanaklardan biri oldu. Annesinin sevgi ve fedakârlıkla onu büyüttüğünü sık sık vurgulayan sanatçı, zor şartlara rağmen kendisini her zaman değerli hissettiğini ifade etmişti.

Özel hayatında da inişli çıkışlı dönemler yaşayan Filiz Akın, 1964 yılında Türker İnanoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten oğlu İlker dünyaya gelmişti. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Sanatçı, aradığı mutluluğu daha sonra hayatını birleştirdiği Sönmez Köksal’da buldu. Uzun yıllar süren evlilikleri boyunca karşılıklı sevgi ve anlayışın ön planda olduğu bir ilişki yaşadılar.

Filiz Akın, 21 Mart 2025’te hayatını kaybederek hem ailesini hem de onu yıllardır büyük bir hayranlıkla takip eden geniş bir kitleyi yasa boğdu. Ardında ise sadece filmler değil, zarafet, güç ve incelikle örülmüş unutulmaz bir hayat hikâyesi bıraktı.