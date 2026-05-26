Hindistan'ın merkezli yayın organı NDTV Türkiye'nin, yerli savunma sanayii hamleleri ve askeri gücüyle bölgede kurulmakta olan yeni ittifakın mimarı haline geldiğini duyurdu.

NDTV tarafından gerçekleştirilen analizde, Hindistan askeri komuta kademesinin Türkiye’ye bakışındaki radikal değişimin detayları aktarıldı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rajiv Ghai'nin açıklamalarına göndermede bulunulan yazıda, Hindistan'ın askeri strateji masasında Türkiye’yi, en büyük tarihsel rakibi olan Pakistan ile neredeyse aynı büyüklükte ve ciddiyette bir ulusal güvenlik tehdidi olarak algıladığından bahsedildi.

Verilen mesajda, "Yeni Delhi yönetimi, Sindoor Operasyonu sırasında Ankara'nın Pakistan'a sağladığı stratejik ve teknolojik askeri destek nedeniyle Türkiye'yi resmen "doğrudan bir tehdit" ve düşman olarak konumlandırdı" sözleri sarf edildi.