ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 4 gündür devam ediyor. İran ordusu, iki ülkenin saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İran Devrim Muhafızları son olarak Bahreyn’deki ABD üssüne füze ve İHA’lar gönderdiklerini duyurdu. Saldırıda üssün hasar gördüğü belirtildi.

Öte yandan İran, Dubai’deki ABD askerlerine yönelik kamikaze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda 40 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

FRANSA ‘HAZIRIZ’ MESAJI VERDİ

Savaşın tüm şiddeti ile devam ettiği süreçte Fransa’dan ‘hazırız’ mesajı geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’a karşı yardım talebi gelmesi durumunda ortak saldırı içinde olabileceklerini söyledi.

Barrot, BFM TV'ye verdiği demeçte, çatışmanın Fransa'nın savunma anlaşmaları ve askeri üsleri bulunan ülkeleri de içine çektiğini söyledi. Fransız Rafale savaş uçaklarının, bölgedeki Fransız üslerinin üzerindeki hava sahasını güvence altına almak için hava operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca, krizden etkilenen ülkelerde yaklaşık 400.000 Fransız vatandaşının bulunduğunu ve Fransa'nın ticari ve askeri uçuşlar kullanarak en büyük risk altındaki kişileri tahliye etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

FRANSA, GÜNEY KIBRIS’A UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

Öte yandan Rum medyası, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a uçak gemisi ve savunma araçları göndereceğini yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin resmi haber ajansı Kıbrıs Haber Ajansı'nın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Fransa, son gelişmelerin ardından savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne füze ve insansız hava aracı savunma sistemleri ile bir fırkateyn gönderecek.

Haberde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in bugün erken saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bu konuda teyit aldığı belirtildi.