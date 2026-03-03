İsrail ve ABD cumartesi günü İran’a ortak saldırı başlattı. Saldırıda aralarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de olduğu üst düzey isimler hayatını kaybetti.

Hamaney’in 28 Şubat’ta hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, İsrail istihbaratı, Hamaney ve çevresinin hareketlerini izlemek için trafik kameralarını siber saldırı ile ele geçirdi.

İsrail kaynakları, trafik kameralarının uzun süre önce ele geçirildiğini vurgularken bu sayede Hamaney’in hareketleri takip edildi.

Özellikle bir kamera açısının çok yardımcı olduğu ve ajanların, korumaların Tahran'ın kalbindeki Pastör Caddesi'ndeki Hamaney'in yerleşkesine vardıklarında kişisel araçlarını nereye park ettiklerini takip etmelerini sağladı.

Haberde yer verilen bilgilere göre, trafik kameralarını izleyerek Hamaney'in konumu hakkında emin olmasının ardından harekete geçen İsrail ve ABD, saldırıdan 30 dakika önce Hamaney'in konutunun yakınındaki telefon kulelerini de devre dışı bıraktı. Böylelikle Hamaney'in iletişimi tamamen kesilirken, saldırıya yönelik İranlı yetkililerin son dakika istihbaratı paylaşmasının önüne geçildi.

SÜRPRİZ UNSURU SAĞLADILAR

Habere göre, İsrail ve ABD, Hamaney'in toplantısını nerede yaptığının farkına vardıktan sonra harekete geçmeye karar verdiler. Savaş sırasında Hamaney, bomba geçirmez sığınaklara yer altına götürülür ve erken hareket etmek onlara sürpriz unsuru sağlardı.

Mossad yetkilileri saldırıyı aylarca planladılar, ancak yerini doğruladıktan sonra hemen harekete geçmeye karar verdiler. Hamaney'in toplantısının planlandığı gibi olduğunu gösteren trafik kameraları, hacklenmiş telefon ağları ve sahadaki CIA kaynağını kullanıldı.

Saldırı sırasında, üst düzey İran ulusal güvenlik yetkililerinin binanın başka bir bölümünde olduğu öğrenildi.