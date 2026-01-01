Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve siyasi baskılar nedeniyle medya sektöründe daralma yaşanıyor. History Channel'da bu daralmadan nasibini aldı. ABD merkezli kanal 2006'dan beri Türkiye'de yayın yapıyordu. Kanal, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’deki yayın hayatını resmen sonlandırdı.

Kanalın ekranlarında paylaşılan veda mesajında, bugüne kadar kendilerini izleyen tüm izleyicilere teşekkür edildi.

NE ZAMANDIR YAYINDAYDI?

Türkiye’de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, özellikle tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern siyasi kırılma anlarına kadar uzanan içerikleriyle, belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri haline geldi.

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika’da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.