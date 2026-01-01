Türkiye genelinde geniş bir bayi ağına sahip olan ve sektörün bilinen isimlerinden biri haline gelen Çıt Çıt Kuruyemiş ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen iflas süreci resmiyet kazandı. Yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren Trabzon merkezli firmanın iflas kararı, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tescil edildi.

ALACAKLILAR TOPLANTISI 21 OCAK’TA YAPILACAK

Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre; Şirketin tasfiye süreciyle ilgili önemli bir adım olan ikinci alacaklılar ve iflas içi konkordato toplantısının tarihi netleşti. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, toplantı 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantı kapsamında ele alınacak başlıca gündem maddeleri şunlardır:

İflas dairesi tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması.

Yapılan işlemlerin ibraya sunulması.

İflas idaresi memurlarının seçimi ve yetki sınırlarının belirlenmesi.

Şirket yetkililerinin sunduğu iflas içi konkordato talebinin değerlendirilmesi.

ALACAĞI REDDEDİLENLER İÇİN MAHKEME KARARI ŞARTI

İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca sürece dair kritik bir hatırlatma yapıldı. Alacak talebi reddedilen kişilerin veya kurumların toplantıya iştirak edebilmeleri için, söz konusu alacağa ilişkin kayıt kabul davası açtıklarını belgeleyen mahkeme kararını ibraz etmeleri zorunlu tutuldu.

40 BAYİLİ SEKTÖR DEVİNİN SONU

Trabzon’daki 6 bin 500 metrekarelik modern üretim tesislerinde, el değmeden paketleme teknolojisiyle üretim yapan Çıt Çıt Kuruyemiş, sektördeki güçlü altyapısıyla dikkat çekiyordu. Türkiye genelinde 20 ana ve 20 tali bayi olmak üzere toplamda 40 satış noktasına ulaşan marka, yaşanan mali darboğazı aşamayarak faaliyetlerine son verdi.

15 yıllık ticari geçmişi bulunan firmanın iflası, bölge ekonomisi ve kuruyemiş sektörü için önemli bir kaybı işaret ediyor.