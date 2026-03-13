Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Acıöz köyü mevkisinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir halinde olan Ramazan G. idaresindeki 78 ABJ 477 plakalı otomobil, önünde seyreden aracın radar aracını fark ederek ani fren yapması üzerine önündeki araca çarpmamak için sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrilerek takla attı.

Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü Ramazan G., kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği araçtan şikayetçi olduğunu belirtti. Kaza sonucu ters dönen otomobil traktör yardımı ile çevrilirken, Jandarma ve Bölge trafik ekipleri inceleme başlattı.