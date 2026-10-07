Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

'Geçinemiyoruz' diyen emekliler dün Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem sırasında emekli polis memuru 60 yaşındaki Ali Şekeroğlu, beylik tabancasıyla yaşamına son vermesi gündemdeki yerini korurken bir polis intiharı haberi daha geldi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve güler yüzüyle "Trafiğin ablası" lakabıyla tanınan kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu, beylik silahıyla yaşamına son verdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karasu'nun vefatı duyuruldu. Karasu'nun cenazesinin, İzmir Karabağlar Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan Emniyet İntiharları Dijital Anıtı verilerine göre, 2026’nın ilk yedi ayında 52 polis yaşamına son verdi.