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Avrupa Parlamentosu'nun taslak Türkiye Raporu'nda, "Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suistimal etmesinden üzüntü duymaktadır" denildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raporu taslağında, Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) ile ilgili uyarılar dikkat çekti

BBC Türkçe'de yayınlanan Güven Özalp'ın haberine göre, AP'nin İspanyol üyelerinden Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor, 17 Haziran'da yapılacak oylamanın ardından nihai halini alacak.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimi Türkiye ile AB arasındaki önemli konu başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. AP belgesinde de bu konu geniş şekilde işlendi.

Belgede, "talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması endişesi nedeniyle Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerine vize başvurularında sorunlarla karşı karşıya kalmasından duyulan üzüntü" dile getiriliyor.

Vize kolaylaştırma adımlarına destek veren ve üye ülkelere bu konuyla bağlantılı kaynak artırımı çağrısı yapan AP'nin bu yıl hizmet pasaportlarına atıf yapması dikkat çekti. Raporda, "AP, Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suistimal etmesinden üzüntü duymaktadır" denildi.

Taslak belgede ayrıca Türkiye'ye vize muafiyeti için gerekli olan son altı kriteri yerine getirme çağrısı yapılıyor.