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Kaynak: Haber Merkezi

Kırsal Büyükadı Mahallesi'nde ikamet eden N.K. (4) isimli kız çocuğu, yaklaşık 4 ay önce dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi.

Aile, daha sonra çocuğu hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü.

Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

TEST POZİTİF ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde, kuduz testi pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.