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Kaynak: Haber Merkezi

Van'ın Edremit ilçesi Yeni Camii Mahallesi’nde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine yetkililer acil koduyla harekete geçti. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri uygulamaya konuldu ve hayvan hareketliliği tamamen durduruldu.

7 MAHALLEDE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Karantina bölgesi olarak ilan edilen Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahallelerinde kedi, köpek, sığır, koyun ve keçilerin serbest dolaştırılması yasaklandı. Alınan karar gereği, söz konusu hayvanların işletme, ahır, barınak ve kapalı alanların dışına çıkarılmaması gerektiği belirtildi.

Belediye, vatandaşların sahipli kedi ve köpeklerini başıboş bırakmamaları, tüm hayvanlarını kontrol altında tutmaları ve başıboş hayvanlarla temastan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu. Saldırgan davranış sergileyen, aşırı salya akıtan veya koordinasyon bozukluğu bulunan şüpheli hayvanların derhal belediyeye ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi. Ayrıca herhangi bir ısırılma veya tırmalanma durumunda, vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği ifade edildi.