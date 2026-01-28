Hekimler, sağlık malzemeleri alım yetkisinin hastanelerden alınıp Devlet Malzeme Ofisi'ndeki (DMO) ihale komisyonlarına verilmesiyle birlikte kalitesiz ürünlerin kullanıma girdiğini tek tek anlattı.

Hasta sağlığını ciddi şekilde riske attığını söyleyen hekimler olayları Sözcü muhabiri Erdoğan Süzer’e anlattı.

HEKİMLER SKANDALI TEK TEK ANLATTI

Hekimler, uygun olmayan malzemeler nedeniyle tedavi süreçlerinin uzadığını ve enfeksiyon riskinin arttığının altını çizerken, şu örnekleri verdi:

“Tiroid ameliyatı yaparken ip koptu, hayati risk oluştu. Katater damar içinde kırıldı. Neşterler kesmiyor, stent ve kalp kapakları damar ve kalbe uymuyor. Protezler çalışmıyor, maskeler ve suni solunum cihazları hastada komplikasyona yol açıyor.”

İHALE KOMİSYONARINDA ÇOK UCUZ MALZEMELER ÖN PLANDA

DMO ihale komisyonlarında, malzeme kalitesinden çok ucuz fiyatın ön planda tutulduğu belirtildi. Komisyonlarda hekimlerin yanı sıra bürokratların da yer alması ve çoğunluğun kararının ucuz fiyat yönünde olmasının, kalitesiz ürünlerin teminine sebebiyet verdiği aktarıldı.