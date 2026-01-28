Sakarya’nın Erenler ilçesinde otoyol yanına atılan hayvan kemikleri üzerine başlatılan soruşturma sonuç verdi. Horozlar Mahallesi’nde geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan kemiklerle ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi’nin çalışmaları kapsamında, 26 Ocak’ta üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen kişilerin at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı belirlendi. Kamera kayıtları ve saha incelemeleriyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve kesim yapıldığı değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda, kesilmek üzere bekletilen 5 at bulundu. Hayvanlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.