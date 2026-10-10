Kaynak: DHA

Genç sporcu, 3 Ekim'de oynanan Karşıyaka karşılaşması öncesinde takım formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntü, önce Türkiye'de, ardından yurt dışında çok sayıda hesap tarafından yayımlandı. Beklenmedik şekilde gündeme gelen Cabbaroğlu, yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerini DHA ile paylaştı.

Bodrum'un İncileri'nin başarısı için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten genç libero, paylaşımının bu kadar geniş yankı uyandıracağını düşünmediğini söyledi. Annesi Rus, babası Yozgatlı olan ve Ankara'da büyüyen Meryem, kariyerine de başkentte başladığını aktardı. Genç voleybolcunun en büyük hedefinin A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını giymek olduğu belirtildi.

Cabbaroğlu, fotoğrafının gördüğü ilgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: