Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde iddiaya göre, 20 yaşındaki R.E. ile arkadaşı 21 yaşındaki Y.E.E. arasında ‘Bir dal sigara’ muhabbeti tartışmaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Y.E.E. yanında bulundurduğu bıçakla arkadaşı R.E.'yi omuzundan yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların olayı görmesi üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yörükselim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli Y.E.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.