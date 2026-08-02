Kaynak: Haber Merkezi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 43 senedir üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin dört sayfalık bir metin yayımlayan Deveciler, kendisiyle birlikte 15 belediye meclis üyesinin de partiden ayrıldığını duyurdu.

Deveciler, istifa mesajında, "Tam 43 yıldır büyük bir gurur ve onurla üyesi olduğum, her kademesinde görev alarak emek verdiğim, hayatımın ve mücadelemin ayrılmaz bir parçası olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Yol cümleden uludur, Yolumuz halkın yoludur" ifadelerini kullandı.

Siyasi hayatının en zor ve en hüzünlü kararlarından birini aldığını belirten Deveciler, 43 yıl boyunca büyük bir onurla hizmet ettiği partisinden ayrılmanın kolay olmadığını kaydetti.

Açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil, hayatının ve mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Deveciler, aldığı kararın geçmişte birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşlarına ya da partinin kurucu değerlerine sırt çevirmek anlamına gelmediğini belirtti.

Ali Kemal Deveciler, siyasi yaşamı boyunca CHP çatısı altında, 5 dönem Burhaniye İlçe Başkanlığı, 1 dönem Belediye Meclis Üyeliği, 3 dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, 13 kez Kurultay Delegeliği, 2002-2007 yılları arasında Balıkesir Milletvekilliği, 2014-2018 yılları arasında CHP Genel Sayman Yardımcılığı, 2019 yılından itibaren iki dönem Burhaniye Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlattı.

15 BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ İLE İSTİFA ETTİ

Deveciler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün siz değerli hemşerilerimizin teveccühüyle ikinci dönem Burhaniye Belediye Başkanı olarak göreve devam etmekteyim. Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu tabloyu büyük bir üzüntü ve kaygıyla takip ediyorum. Yargı kararıyla ortaya çıkan mutlak butlan sureciyle birlikte partimizin demokratik iradesine ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Bu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yıllık köklü demokratik geleneğine, örgüt iradesine ve milyonların emeğine zarar vermiştir. Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinden ve demokratik kimliğinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 43 yıllık siyasi birikimim, inandığım değerler ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluk gereği; büyük bir üzüntü içerisinde ancak güçlü bir inançla Belediye Başkanı olarak şahsım ve toplam 15 Belediye Meclis Üyemiz ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettik.

Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki; Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinden, kurucu değerlerinden ve Cumhuriyet'e olan bağlılığımdan asla istifa etmiyorum. Benim mücadelem; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve sosyal hukuk devleti anlayışına bağlı kalarak devam edecektir. Bugün aldığımız karar, inandığımız değerlerden vazgeçmek değil; o değerleri daha güçlü savunmak için yeni bir mücadele yoluna çıkmaktır.

'AYDINLIK YARINLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM'

Bu nedenle; demokrasi, hukuk, adalet ve halkın refahı için ortaya konulan mücadeleyi, Sayın Özgür Özel'in liderliğinde sürdürme kararı aldım. Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi, demokrasiye olan bağlılığı ve halkın beklentilerine cevap verme kararlılığı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni siyaset anlayışının önemli bir göstergesidir. Bizler de bu yürüyüşün bir parçası olarak; halkın iktidarını kurmak, demokrasiyi güçlendirmek, adaleti yeniden tesis etmek ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

İnanıyorum ki bugün yaşanan bu süreç kalıcı olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, bir gün mutlaka gerçek sahiplerinin iradesiyle yeniden ayağa kalkacaktır. Ancak bizim mücadelemiz bugün de yarın da devam edecektir. 43 yıllık siyasi yolculuğum boyunca bana güvenen, destek veren, yanımda duran, iyi günde kötü günde birlikte yürüdüğümüz tüm dostlarıma, aileme ve tüm Burhaniye halkına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin sevgisi, güveni ve desteği benim en büyük gücüm olmuştur. Çünkü bizim yolumuz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, demokratik, laik ve tam bağımsız Türkiye yoludur. Çünkü bizim sorumluluğumuz halkımızadır. Çünkü bizim mücadelemiz, milletimizin aydınlık yarınları içindir. Ve bugün yeni bir yürüyüşün başlangıcındayız. Nazım Hikmet'in dizelerinde olduğu gibi; 'Dinleyip diyecek sözümüz çok, fakat uzun söze vaktimiz yok... Yürüyelim... Arkadaşlar'. Biz sözümüzü söyledik. Şimdi halkımızla birlikte yürüme, mücadele etme ve geleceği hep birlikte kurma zamanıdır. Çünkü bu yol; umudun yolu, demokrasiye inananların yolu, millet iradesine güvenenlerin yoludur. Saygılarımla."