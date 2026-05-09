Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2026 yılının ilk dört ayına ait hava yolu istatistiklerini paylaştı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye genelindeki havalimanları nisan ayında yılın en yoğun dönemini yaşarken, toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

NİSAN AYINDA REKOR YOLCU TRAFİĞİ

Bakan Uraloğlu, Nisan 2026’nın yılın en hareketli ayı olduğunu belirterek şu rakamları paylaştı.

Transit yolcular dahil 18 milyon 190 bin 494 kişi uçuş yaptı. Yolcuların yaklaşık 8,1 milyonu iç hatlarda, 10 milyonu ise dış hatlarda seyahat etti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 183 bin 876’ya ulaştı. Ay boyunca toplam 409 bin 627 ton yük taşındı.

YILIN İLK 4 AYINDA 67,5 MİLYON YOLCU

2026’nın Ocak-Nisan dönemini kapsayan toplam veriler, havacılık sektöründeki büyümenin sürdüğünü kanıtladı. Dört ayda hizmet verilen yolcu sayısı 67 milyon 496 bin 871’e çıktı. Toplamda 688 bin 293 uçak trafiği yönetildi. Toplam yük trafiği 1,5 milyon tonu aştı.

İ STANBUL HAVALİMANI LİDERLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, devasa kapasitesiyle büyümenin lokomotifi oldu. İç ve dış hat toplamında 25 milyon 679 bin 7 yolcuya ev sahipliği yaptı. Toplam 170 bin 928 iniş-kalkış gerçekleşti.

TURİZM HAVALİMANLARINDA ERKEN HAREKETLİLİK

Turizm merkezlerindeki havalimanları da yıla hızlı bir giriş yaptı. İlk 4 ayda bu bölgelerdeki toplam yolcu sayısı 10,3 milyonu geçti. Antalya Havalimanı 5,4 milyon yolcu ile zirvede yer aldı. İzmir Adnan Menderes 3,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Muğla (Dalaman ve Milas-Bodrum) iki havalimanı toplamda yaklaşık 1,1 milyon yolcu ağırladı. Gazipaşa-Alanya 157 bin yolcu trafiğine ulaştı.

