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Kaynak: AA

Alman demir yolu şirketinden (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, ülke çapındaki arızanın ardından bu sabah tren seferlerinin "sorunsuz şekilde" yeniden başladığı, tüm hatların kısıtlama olmadan kullanılabildiği ve bölgesel ile uzun mesafe seferlerinin büyük ölçüde plana uygun yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, buna rağmen bazı hatlarda gecikmelerin sürdüğü belirtildi. Alman basınında yer alan bilgilere göre, güvenlik makamları sabotaj ihtimali üzerinde durmuyor.

Arızanın, şirketin yaptığı hatalı bir yazılım güncellemesinden kaynaklanmış olabileceği öne sürülüyor. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Ulaştırma Bakanı Oliver Krischer, Deutsche Bahn’a sert tepki gösterdi.

Krischer, teknik bir arıza nedeniyle Almanya’daki tüm tren trafiğinin durmasının "zaten zayıf olan hizmet kalitesinde yeni bir dip nokta" olduğunu belirterek, olayın şeffaf ve eksiksiz biçimde açıklanmasını istedi.

Binlerce yolcunun geceyi trenler ve istasyonlarda geçirmek zorunda kaldığını ifade eden Krischer, acil durum yönetimini de eleştirerek benzer olayların önlenmesi için yeni kriz mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Almanya genelindeki dijital "Demir Yolları Küresel Mobil İletişim Sistemi" olarak bilinen GSM-R telsiz sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle dün gece ülke genelindeki tüm tren trafiği yaklaşık iki saat durmuştu. Çok sayıda yolcu, yaşanan kriz sırasında yeterli bilgilendirme yapılmamasından şikayet etmişti.

Gece boyunca birçok istasyonda danışma noktaları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular kendilerine taksi ve otel kuponu verilmesine rağmen geceyi konaklayacak bir yer bulamamıştı.