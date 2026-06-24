Geniş iç hacmi, akıllı saklama çözümleri ve üst düzey konfor özellikleriyle dikkat çeken elektrikli SUV, hem şehir içi kullanımda hem de arazi şartlarında yüksek performans vadeden Select ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.
İkonik elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunuldu: Durdurulamaz olmaya geliyor
Amerikan otomotiv kültürünün ikonik SUV modeli Ford Explorer, tamamen elektrikli versiyonuyla Türkiye pazarındaki yerini aldı. İleri sürüş destek sistemleri ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan tamamen elektrikli Yeni Ford Explorer, 2.133.900 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Modern ve estetik hatlarıyla 2024 Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görülen model, sunduğu zengin donanım kalemleriyle segmentinde fark yaratıyor.
Ford Explorer Select:
LED ön ve arka aydınlatma grupları ile 19 inç jantlar
7 hoparlörlü ses sistemi
14.6” SYNC Move Bilgi Eğlence Sistemi ve Özel Saklama Alanı
Opsiyonel: Akıllı bagaj kapağı, sürüş destek paketi ve ısı pompası
Ford Explorer Premium:
Matrix LED ön farlar ve 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar
Elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu Sensico sürücü koltuğu
Ambiyans aydınlatması ve panoramik cam tavan
Akıllı bagaj kapağı
7 hoparlörlü standart veya 10 hoparlörlü premium B&O ses sistemi
Opsiyonel: Sürüş destek paketi ve ısı pompası
Tamamen elektrikli altyapısıyla 125 kW güç ve 310 Nm tork üreten yeni model, dinamik sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Şehir içi kullanımlarda versiyona göre 496 km ile 670 km arasında değişen menzil mesafeleri sunan araç, DC hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryasını sadece 25-26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor.
Tercih edilebilen opsiyonel ısı pompası ise kış aylarında iklimlendirme için bataryadan harcanan enerjiyi minimize ederek menzil kaybının önüne geçiyor. Beş kişilik oturma kapasitesine sahip olan elektrikli SUV, iç mekan kalitesi ve fonksiyonelliğiyle de iddialı. Kabin içerisinde yer alan 17 litrelik devasa mega konsol saklama alanı günlük eşyalar için büyük kolaylık sağlıyor.
Android Auto ve Apple CarPlay destekli 14.6 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran multimedya deneyimini yukarı taşırken, aracın 450 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1460 litreye kadar genişletilebiliyor. Sürüş güvenliğini en üst seviyede tutan yeni Ford Explorer; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma önleme yardımcısı gibi yeni nesil sistemleri bünyesinde barındırıyor.
Manevra esnasında arkadaki engelleri fark ederek otomatik frenleme yapan Geri Fren Desteği ve kritik verileri ön cama yansıtan Göz Hizası Gösterge Paneli (Head-Up Display) sürücünün yola odaklanmasını kolaylaştırıyor. Elektrikli SUV, sahip olduğu bu gelişmiş güvenlik teknolojileriyle 2024 Euro NCAP çarpışma testlerinden de 5 yıldız alarak güvenliğini tescilledi.
Kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi hedefleyen araçta; Normal, ECO, Sport, Individual ve Traction olmak üzere 5 farklı sürüş modu yer alıyor. "Individual" modu seçildiğinde sürücüler direksiyon sertliği ve süspansiyon gibi dinamik ayarları kendi sürüş zevklerine göre kişiselleştirerek yola tam uyum sağlayabiliyor.
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