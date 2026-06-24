İkonik elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunuldu: Durdurulamaz olmaya geliyor

Geniş iç hacmi, akıllı saklama çözümleri ve üst düzey konfor özellikleriyle dikkat çeken elektrikli SUV, hem şehir içi kullanımda hem de arazi şartlarında yüksek performans vadeden Select ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.