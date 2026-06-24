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Kaynak: İHA

YAŞLI NÜFUSTA YALNIZLIK DAHA BELİRGİN

Destatis verileri, yalnız yaşamın özellikle ileri yaş gruplarında yaygınlaştığını ortaya koydu. Buna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 34,4'ü tek başına yaşarken, 85 yaş üstü nüfusta bu oran yüzde 55,8'e yükseliyor. Başka bir ifadeyle, 85 yaş üzerindeki her iki kişiden birinden fazlası yaşamını yalnız sürdürüyor.

Verilere göre yalnız yaşayan kadınların nüfusa oranı yüzde 21,5 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 20,4 olarak kaydedildi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE YALNIZ YAŞAYANLARIN ORANI DAHA YÜKSEK

Almanya'da yerleşim yerinin büyüklüğü arttıkça yalnız yaşayanların oranı da yükseliyor. Nüfusu 100 binin üzerinde olan büyük şehirlerde yaşayanların yüzde 25,9'u tek başına hayatını sürdürüyor.

20 bin ile 100 bin nüfuslu orta ölçekli yerleşimlerde bu oran yüzde 20,6 seviyesinde bulunurken, 20 binin altındaki küçük yerleşim yerlerinde yalnız yaşayanların oranı yüzde 17,2 olarak ölçüldü.

SON 20 YILDA YÜZDE 22'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Resmi verilere göre Almanya'da yalnız yaşayanların sayısı son 20 yılda önemli ölçüde yükseldi. 2005 yılında 14 milyon 200 bin olan tek kişilik hane sayısı, 2025 itibarıyla 17 milyon 300 bine çıktı. Böylece yalnız yaşayanların sayısında yaklaşık yüzde 22,3'lük artış yaşandı.

ALMANYA, AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Destatis'in değerlendirmesine göre Almanya, yalnız yaşayanların oranı bakımından Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer alıyor. AB genelinde yalnız yaşayanların oranı yüzde 16,5 seviyesindeyken, Almanya'da bu oran yüzde 20,9 olarak hesaplandı.

Yalnız yaşayanların oranının Almanya'dan daha yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 31,4 ile Litvanya, yüzde 25,8 ile Finlandiya, yüzde 24,3 ile Danimarka, yüzde 22 ile Estonya ve İsveç oldu.

Uzmanlar, nüfusun yaşlanması, tek kişilik hanelerin artması ve değişen yaşam tercihleri nedeniyle Avrupa genelinde yalnız yaşayanların sayısının önümüzdeki yıllarda da yükselmeye devam edebileceğine dikkat çekiyor.