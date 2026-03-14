ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 15 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırıların devam ederken Binlerce İsraillinin telefonlarına giden bir mesaj tedirginliğe neden oldu.

İbranice yazılan mesajda “Şunu bilin siyonistler. Bu halktan sadece bir kişi kalsa bile o bir kişi sizi Musa’nın asasıyla boğacak” ifadeleri yer aldı.

Mesajın devamında ise “Allah’ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ancak ölemeyeceksiniz” denildi.

Mesajın altında “İran Devrim Muhafızları” imzası bulunsa da kimler tarafından gönderildiği belirsizliğini koruyor. Mesajın bir siber saldırı ile gönderildiği üzerinde duruluyor.

İSRAİL, İRAN’DAKİ NAMAZ UYGULAMASINA SIZMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ABD basınından The Wall Street Journal’ın haberine göre, İsrail saldırıdan saatler önce İran’da yaygın olarak kullanılan “BadeSaba Calendar” adlı namaz vakti uygulamasına sızarak milyonlarca kişiye Hamaney’e desteği bırakma çağrısı içeren bildirimler göndermişti.

İddialara göre, Tahran saatiyle 09.52 civarında başlayan ilk patlamaların ardından yaklaşık 30 dakika boyunca telefonlara art arda bildirimler düşmüştü. Mesajlarda “silah bırakanlara af” sözü verildiği ve “özgürlük güçlerine katılın” çağrısı yapıldığı öne sürülmüştü.