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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi. Yunus timlerinin şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı kontrollerde 42,50 gram esrar bulundu. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı olarak belirli adreslerdeki ev ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda ise 322,93 gram esrar maddesine ulaşıldı.

Gerçekleştirilen bu denetim ve baskınlarda toplam 365,43 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.