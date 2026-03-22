Sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil, Yüzen Adalar Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 13 kişi yaralandı.

UMKE VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazazedeler ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.