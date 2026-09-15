Kaynak: DHA

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti. Polis ekipleri sokakta önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.