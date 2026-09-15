OLAYLAR

994 - Orontes Muharebesinde Fatimiler Bizans İmparatorluğunu mağlup etti.

1656 - Köprülü Mehmed Paşa, Sadrazamlığı kabul etti.

1795 - İngiltere, Flemenk Cape Kolonisini Batavya Cumhuriyetinin kullanmaması için işgal etti.

1812 - Napolyon'un Rusya seferi: Napolyon komutasındaki Grande Armée Moskova Kremlinine ulaşır.

1821

Guatemala, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

Kosta Rika, İspanya'dan ayrıldı.

1873 - Fransa-Prusya Savaşı: Son Alman Birlikleri Fransa'yı tazminat ödemesinin tamamlanması üzerine terk etti.

1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.

1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.

1917 - Geçici Hükûmet'in Başbakanı Aleksandr Kerenski, Rus Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü, Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.

1924 - Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa Trabzon'a ayak bastı; bugünü Trabzonlular ''Atatürk Günü'' olarak kabul etti.

1927 - Eskişehir Bankası kuruldu.

1928 - İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen "küf"ü bularak, "penicillium notatum" adını verdi.

1929 - Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı sırasında, Büyük Britanya savaşının en önemli gününde Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları, Luftwaffe'ye ait 185 Alman uçağını düşürdü.

1945 - Homestead Kasırgası, Güney Florida ve Bahamaları vurdu. Richmond Deniz Hava Üssündeki 366 uçak ve 25 zeplin kullanılamaz hale geldi.

1949 - Seçimleri kazanan Konrad Adenauer, Batı Almanya'nın ilk Şansölyesi oldu.

1955 - Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girdi.

1961 - Yassıada Mahkemesi, kapatılan DP'nin 15 üyesi hakkında ölüm, 32 üyesi hakkında ise müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

1962 - Maltepe Ortaokulu açıldı.

1963 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk Devlet Başkanı oldu.

1966 - Saraybosna'da düzenlenen Balkan Oyunları'nda, maraton dalında İsmail Akçay Balkan Şampiyonu, Hüseyin Aktaş ise ikinci oldu.

1975Beyrut'ta Hristiyan ve Müslümanlar arasında iç savaş başladı.

Pink Floyd'un "Wish You Were Here" albümü piyasaya çıktı.

198012 Eylül Askeri Darbesi'ni izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldırıldı; işçiler işbaşı yaptı, belediye başkanları görevlerinden alınmaya başlandı ve yerlerine çoğunlukla subaylar atandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve Hak-İş'in bankalardaki paraları bloke edildi, sendika yöneticileri ile iş yeri temsilcileri teslim olmaya başladı.

12 Eylül Askerî Darbesi'nden sonraki ilk iş günü: Komutanların endişelerinin aksine bankalara yatırılan mevduat, çekilenden daha fazla oldu.

1982 - İsrail, Beyrut'u işgal etti.

2002 - Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda, Helenistik döneme ait Marsyas ve Roma dönemine ait Eros heykelleri çalındı.

DOĞUMLAR

601 - Ali bin Ebu Talib, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki 4. İslam Halifesi (ö. 661)

767 - Saichō, Budizmin Tendai mezhebinin kurucusu olan Japon Budist keşiş (ö. 822)

1254 - Marco Polo, İtalyan seyyah (ö. 1324)

1587 - Muhammed Bakır Mirza, Safevi Şehzadesi (ö. 1615)

1613 - François de La Rochefoucauld, Fransız yazar (ö. 1680)

1666 - Celleli Sophia Dorothea, İngiltere kralı ve Hannover elektörü I. George'un (1660-1727) kuzeni ve eşi (ö. 1726)

1789 - James Fenimore Cooper, Amerikalı yazar (ö. 1851)

1813 - Adolphe Joanne, Fransız coğrafyacı ve yazar (ö. 1881)

1829 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (ö. 1898)

1830 - Porfirio Díaz, Meksika asker ve Devlet Başkanı (ö. 1915)

1857 - William Howard Taft, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 27. Başkanı (ö. 1930)

1870 - Mary Bidwell Breed, Amerikalı kimyager (ö. 1949)

1881 - Ettore Bugatti, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1947)

1890 - Agatha Christie, İngiliz yazar (ö. 1976)

1894 - Jean Renoir, Fransız film yönetmeni (ö. 1979)

1901 - Kemalettin Kamu, Türk şair ve siyasetçi (ö. 1948)

1903 - Yisrael Kristal, İsrailli işletmeci (ö. 2017)

1904 - II. Umberto, Son İtalya kralı (ö. 1983)

1906 - Jacques Becker, Fransız film yönetmeni (ö. 1960)

1907 - Fay Wray, Kanadalı-Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1909 - Jean Batten, Yeni Zelandalı pilot (ö. 1982)

1913 - Johannes Steinhoff, II. Dünya Savaşı sırasında Alman Hava Kuvvetleri as pilotu (ö. 1994)

1914Adolfo Bioy Casares, Arjantinli öykü yazarı (ö. 1999)

Orhan Kemal, Türk yazar (ö. 1970)

Marius Katiliškis, Litvanyalı yazar (ö. 1980)

1915 - Helmut Schön, Alman futbolcu ve teknik direktör (ö. 1996)

1918 - Margot Loyola, Şilili halk şarkıcısı, müzisyen ve müzik bilimci (ö. 2015)

1919 - Fausto Coppi, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti ve pist bisikleti yarışçısı (ö. 1960)

1924 - György Lázár, Macar mühendis ve siyasetçi (ö. 2014)

1925 - Forrest Compton, Amerikalı aktör (ö. 2020)

1926Antonio Carrizo, Arjantinli radyo, Tv sunucusu ve aktör (ö. 2016)

Jean-Pierre Serre, Fransız matematikçi

1927Margaret Keane, Amerikalı ressam (ö. 2022)

Shohei Imamura, Japon yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 2006)

1928 - Cannonball Adderley, Amerikalı caz alto saksafoncusu (ö. 1975)

1929Murray Gell-Mann, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2019)

John Julius Norwich, İngiliz kökenli tarihçi, seyahat yazarı ve televizyoncu (ö. 2018)

Mümtaz Soysal, Türk hukukçu, akademisyen ve siyaset adamı (ö. 2019)

Nejat Saydam, Türk sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 2000)

1932 - Neil Bartlett, İngiliz kimyacı (ö. 2008)

1933 - Hamiye Çolakoğlu, Türk seramik sanatçısı (ö. 2014)

1936 - Ashley Cooper, Avustralyalı tenisçi (ö. 2020)

1937Robert Lucas, Jr., Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2023)

Fernando de la Rúa, Arjantinli siyasetçi (Arjantin cumhurbaşkanı 1999-2001) (ö. 2019)

1939 - Ersin Faralyalı, Türk sanayici ve siyasetçi (ö. 2008)

1941Flórián Albert, Macar eski futbolcu (ö. 2011)

Signe Toly Anderson, Amerikalı şarkıcı (ö. 2016)

Yuriy Norşteyn, Rus canlandırma sanatçısı

Viktor Zubkov, Rus siyasetçi ve iş insanı

1942 - Ksenia Milicevic, Fransız ressam

1944 - Graham Taylor, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2017)

1945Carmen Maura, İspanyol aktris

Jessye Norman, Amerikalı opera sanatçısı (ö. 2019)

Hans-Gert Pöttering, Alman politikacı ve eski Avrupa Parlamentosu başkanı

1946Mesut Mertcan, Türk sunucu ve haber spikeri (ö. 2017)

Tommy Lee Jones, Amerikalı film yönetmeni ve sinema oyuncusu

William Oliver Stone, Amerikalı yönetmen, senarist, yapımcı ve Oscar Ödülü sahibi

1947 - Theodore Long, Amerikalı güreşçi

1948Atef Muntaser, Mısırlı müzik yapımcısı

1950 - Angela Francese, İtalyan siyasetçi ve sendikacı (ö. 2025)

1951 - Johan Neeskens, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2024)

1954 - Hrant Dink, Türkiye Ermenisi gazeteci ve Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (ö. 2007)

1955Zeljka Antunoviç, Hırvat merkez sol politikacı

Abdul Kadir, Pakistanlı profesyonel Uluslararası kriket oyuncusu (ö. 2019)

1956 - George Howard, Amerikalı müzisyen (ö. 1998)

1956 - Nihat Genç, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2025)

1957 - Rıza Akın, Türk oyuncu (ö. 2022)

1958 - Joel Quenneville, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1959 - Hurşit Lutfali kızı Abdullayeva, Azeri piyanist

1959 - Numan Kurtulmuş, Türk siyasetçi

1960 - Lisa Vanderpump, Britanyalı lokantacı, yazar, oyuncu ve televizyon kişiliği

1964 - Robert Fico, Slovak politikacı

1966 - Dejan Savićević, Karadağlı eski futbolcu

1967Çetin Akdeniz, Türk bağlama virtüözü

Majid Musisi, Kampalalalı eski futbolcu (ö. 2005)

1968 - Masanori Suzuki, Japon eski futbolcu

1969 - Kurthan Yılmaz, Türk futbolcu

1971 - Josh Charles, Amerikalı oyuncu

1972 - Letizia Ortiz, İspanya Kralı VI. Felipe'nin eşi ve İspanya kraliçesi

1973Daniel, İsveç kraliyet ailesinin üyesi

Songül Karlı, Türk oyuncu, sunucu ve şarkıcı

1974 - Murat Yakın, Türk asıllı İsviçreli eski millî futbolcu ve teknik direktör

1977Chimamanda Ngozi Adichie, Nijeryalı yazar

Valentin Slyusar, Ukraynalı milli futbolcu

Jason Terry, Amerikalı profesyonel eski basketbolcu

1978 - Eidur Gudjohnsen, İzlandalı futbolcu

1979Dava Annable, Amerikalı oyuncu

Carlos Ruiz, Guetamalalı millî futbolcu

1980 - Mike Dunleavy, Jr., Amerikalı profesyonel basketbolcu

1981Dave Mantel, Hollandalı oyuncu (ö. 2018)

Hayato Hashimoto, Japon eski futbolcu

1982Edmilson dos Santos Silva, Brezilyalı futbolcu

Ahmed Rauf, Mısırlı millî futbolcu

1983 - Georges Akieremy, Gabonlu milli futbolcu

1984 - Harry, Galler Prensi Charles ile Galler Prensesi Diana'ın oğlu, Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisi

1985Cyhi the Prynce, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

Tomáš Sivok, Çek futbolcu

1986 - George Watsky, Amerikalı rap sanatçısı ve şair

1987 - Aly Cissokho, Senegal asıllı Fransız futbolcu

1988 - Chelsea Staub, Amerikalı aktris ve şarkıcı

1989Nihat Şahin, Türk futbolcu

Saliou Ciss, Senegalli milli futbolcu

1990 - Aaron Mooy, Avustralyalı eski millî futbolcu

1993J. P. Tokoto, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Dennis Schröder, Alman millî basketbolcu

1994Luis Mago, Venezuelalı futbolcu

Björn Engels, Belçikalı futbolcu

Ricardo Horta, Portekizli millî futbolcu

Wout van Aert, Belçikalı bisiklet yarışçısı

1995Gökdeniz Varol, Türk futbolcu

Awer Mabil, Avustralyalı milli futbolcu

David Raya, İspanyol millî futbolcu

1997 - Mustafa Taş, Türk başpehlivan

1999 - Daigo Furukawa, Japon futbolcu

2000 - Lee Felix, Avusturalyalı rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve dansçı

2004 - Luke Salisbury, Samoalı futbolcu

ÖLÜMLER

668 - II. Konstans ("Sakallı Konstantin"), Roma Konsülü unvanını taşıyan son Bizans İmparatoru (d. 630)

921 - Ludmila, Çek Hristiyan azizi ve iman şehidi (d. 860)

1326 - Dmitri, Moskova Büyük Prensi (d. 1299)

1510 - Cenovalı Katerina, İtalyan mistik (d. 1447)

1559 - Izabela Jagiellonka, Doğu Macaristan Kralı I. János'un eşi (d. 1519)

1700 - André Le Nôtre, Kral Louis XIV'in peyzaj ve bahçe mimarı (d. 1613)

1794 - Abraham Clark, Amerikalı politikacı (d. 1725)

1842 - Francisco Morazán, Orta Amerikalı siyasetçi (d. 1792)

1859 - Isambard Kingdom Brunel, İngiliz makine ve inşaat mühendisi (d. 1806)

1864 - John Hanning Speke, İngiliz kâşif (d. 1827)

1883 - Joseph Plateau, Belçikalı fizikçi (d. 1801)

1885 - Jumbo, Barnum Sirki'nin Afrika kökenli ünlü fili (tren kazasında) (d. 1860)

1891 - İvan Gonçarov, Rus yazar (d. 1812)

1913 - Arminius Vambery, Macar oryantalist (d. 1832)

1921 - Roman Ungern von Sternberg, Baltık-Alman-Rus kaptan ve Moğolistan'ı Mart-Ağustos 1921 tarihleri arasında yöneten korgeneral (d. 1886)

1926 - Rudolf Christoph Eucken, Alman felsefeci (d. 1846)

1929 - Fehime Sultan, Osmanlı Sultanı V. Murad'ın kızı (d. 1875)

1945 - André Tardieu, Üç kez Fransa Başbakanı (3 Kasım 1929 - 17 Şubat 1930, 2 Mart - 4 Aralık 1930, 20 Şubat - 10 Mayıs 1932) (d. 1876)

1945 - Anton Webern, Avusturyalı besteci (d. 1883)

1956 - Abdurrahman Vefik Sayın, Osmanlı devlet adamı, iktisatçı, eğitimci ve yazar (d. 1857)

1964 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim insanı ve hekim (d. 1899)

1972 - Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın 2. Cumhurbaşkanı (d. 1894)

1972 - Baki Süha Ediboğlu, Türk şair ve yazar (d. 1915)

1972 - Geoffrey Fisher, İngiliz piskopos (d. 1887)

1972 - Ulvi Cemal Erkin, Türk besteci (d. 1906)

1973 - VI. Gustaf Adolf, İsveç Kralı (d. 1882)

1978 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (d. 1898)

1980 - Bill Evans, Amerikalı caz piyanisti ve bestecisi (d. 1929)

1985 - Wolfgang Abendroth, Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi (d. 1906)

1985 - Cootie Williams, Amerikalı Caz, Jump Blues ve Rhythm and blues Trompetçisi (d. 1911)

1989 - Robert Penn Warren, Amerikalı şair, kurgu yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1905)

1995 - Gunnar Nordahl, İsveçli futbolcu (d. 1921)

2002 - Şükran Güngör, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1926)

2006 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1929)

2007 - Colin McRae, İskoç Dünya şampiyonu WRC pilotu (d. 1968)

2008 - Rick Wright, İngiliz müzisyen (d. 1943)

2017 - Izidoro Kosinski, Roma Katolik Brezilyalı piskopos (d. 1932)

2017 - Albert Speer, Alman mimar ve kentsel plancı (d. 1934)

2017 - Harry Dean Stanton, Amerikalı oyuncu ve müzisyen (d. 1926)

2018 - Warwick Estevam Kerr, Brezilyalı genetik mühendisi, entomolog ve profesör (d. 1922)

2018 - José Manuel de la Sota, Arjantinli siyasetçi (d. 1949)

2018 - Dudley Sutton, İngiliz oyuncu (d. 1933)

2019 - Leah Bracknell, İngiliz oyuncu (d. 1964)

2019 - Şazliye Saide Ferhat, Eski Tunus first lady'si (d. 1936)

2019 - David Hurst, Alman oyuncu ve tiyatro yapımcısı (d. 1926)

2019 - Phyllis Newman, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1933)

2019 - Ric Ocasek, Amerikalı rock müziği sanatçısı, albüm yapımcısı ve ressam (d. 1944)

2019 - Andrés Sardá Sacristán, İspanyol tekstil mühendisi ve moda tasarımcısı (d. 1929)

2019 - Mike Stefanik, Eski Amerikalı profesyonel otomobil yarışçısı (d. 1958)

2020 - Faith Alupo, Ugandalı siyasetçi (d. 1983)

2020 - Suna Kıraç, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili (d. 1941)

2020 - Momčilo Krajišnik, Bosnalı eski Sırp siyasetçi (d. 1945)

2020 - Moussa Traoré, Malili asker ve siyasetçi (d. 1936)

2021 - Philippe Adrien, Fransız tiyatro yönetmeni, aktör ve oyun yazarı (d. 1939)

2021 - Robert Fyfe, İskoç aktör (d. 1930)

2021 - Marthe Mercadier, Fransız aktris (d. 1928)

2022 - Eddie Butler, Galli ragbi birliği oyuncusu, gazeteci ve spor yorumcusu (d. 1957)

2022 - Axel Jodorowsky, Meksikalı-Fransız aktör, yazar, ressam, oyun yazarı, eğitmen ve tarot falcısı (d. 1965)

2022 - Saul Kripke, Amerikalı filozof ve mantıkçı (d. 1940)

2022 - Diana Maggi, İtalyan-Arjantinli aktris (d. 1925)

2022 - Maanu Paul, Yeni Zelandalı Māori kökenli siyasetçi, eğitimci, aktivist ve botanikçi (d. 1939)

2022 - Radko Polič, Sloven tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1942)

2022 - Esad Rauf, Pakistanlı kriket oyuncusu ve hakemi (d. 1956)

2022 - Jeanne Renaud, Kanadalı dansçı, koreograf ve sanat yönetmeni (d. 1928)

2023 - Fernando Botero, Kolombiyalı ressam ve heykeltıraş (d. 1932)[2]