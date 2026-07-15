Kaynak: İHA

Hakkari il merkezine bağlı Durankaya beldesinin yaklaşık 5 kilometre uzağında yer alan Bilmizit Yaylası, yüksek yamaçlarında boy gösteren çeşit çeşit çiçeklerle muazzam bir çehreye büründü.

Yaklaşık 3 bin 500 metre yükseklikteki yaylada, eriyen kar sularından beslenen sümbül ve nergis gibi pek çok bitki türü, doğanın yeşil örtüsüyle bir araya gelerek göz alıcı manzaralar oluşturuyor. Dört mevsimin güzelliklerini aynı dönemde barındıran bu coğrafyayı ziyaret eden doğaseverler, büyüleyici atmosferi kameralarıyla kayıt altına aldı. Renkli çiçeklerin arasında vakit geçiren ziyaretçiler, bolca fotoğraf çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Beyaz kar kütlelerinin, yemyeşil bitki örtüsünün ve rengârenk çiçeklerin tek bir karede buluştuğu Bilmizit Yaylası, Hakkari bölgesinin saklı doğal zenginliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.