ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) tarafından yapılan bildiride Bill Gates'in vakıf fonu, yılın ilk çeyreğinde kalan 7 milyon 700 bin adet hisseyi elinden çıkardı. Bu işlemle birlikte vakfın kurucu ortağı olduğu teknoloji şirketinde hiçbir doğrudan payı da kalmamış oldu.

İlgili vakıf fonu geçmiş dönemde varlıklarının büyük kısmını bu hisselerde saklıyordu. Fon, 2025 yılının mart ayı itibarıyla 10 milyar 700 milyon dolar değerinde 28 milyon 500 bin adet Microsoft hissesi bulunuyordu. Bu tutar, vakfın toplam portföyünün yaklaşık yüzde 26'sını kapsıyordu.

Yatırım kararlarında yetkili olan Bill Gates, geçen yıl vakfın faaliyetlerini 20 yıllık bir süreçte sonlandıracağını ve tüm varlıkların bu süre zarfında harcanacağını açıklamıştı.

YENİ MİCROSOFT POZİSYONUNU AÇIKLADI

Milyarder serbest fon yöneticisi Bill Ackman'ın yönetim şirketi Pershing Square, Microsoft şirketinde yeni bir pozisyon aldığını belirtti. Şirketin SEC'e sunduğu 13F bildirimine göre, cuma günü kapanış fiyatı üzerinden yaklaşık 2 milyar 300 milyon dolar değerinde olan 5 milyon 600 bin adet hisse almıştı.

Microsoft hisseleri, 1 Temmuz 2025 tarihinde kaydettiği tarihi zirvesinden bu yana yüzde 26'nın üzerinde değer kaybetmişti. Bu gerilemede, yapay zekanın geleneksel yazılımların yerini alabileceği endişeleri ve şirketin yapay zeka alanındaki yüksek sermaye harcamalarının geri dönüşüne yönelik şüphelerin etkili olduğu aktarılıyordu.