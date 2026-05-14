Tuzla sahillerinde deniz ekosisteminin korunması ve izlenmesi için önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi. Su altı teknolojileri ve profesyonel dalgıçlar eşliğinde yürütülen incelemelerde deniz çayırlarının yayılım alanları detaylı şekilde kayıt altına alındı.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde yürütülen PİNA-İZ ve ÇAYIR-İZ projeleri kapsamında Tuzla açıklarında dikkat çekici keşifler elde ettiklerini açıkladı. Sarı, “Bir pina saatte yaklaşık altı litre suyu temizleyebilir. Bu canlıların varlığı, su kalitesinin arttığını gösteren çok önemli bir işarettir” dedi.

Prof. Dr. Sarı, Marmara kıyılarında deniz çayırlarının birçok bölgede azaldığını ancak Tuzla’daki yeni alanların yeniden toparlanma potansiyeli taşıdığını vurguladı. Deniz çayırları, oksijen üretimi ve karbon tutma kapasiteleriyle iklim değişikliğine karşı mücadelede kritik rol oynuyor. Ayrıca birçok balık türü için doğal üreme ve barınma alanı sağlayarak biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sunuyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi EfxINNOs Projesi Türkiye Lideri Prof. Dr. Yelda Aktan, projenin eğitim boyutuna dikkat çekti. Aktan, “Çocuklara su altı yaşamını göstereceğiz, deniz çayırlarının ne olduğunu anlatacağız. Genellikle denizde yaşayan bitkiler insanlar tarafından yosun olarak adlandırılıyor ve sanki istenmeyen bir şeymiş gibi görülüyor. Oysa deniz ekosistemi açısından son derece önemli bir yere sahipler.”

Denizbilimci Dr. Ayşe Gazihan ise Tuzla sahillerindeki zenginliğe işaret etti. Gazihan, “Denizimizde çok güzel deniz çayırları var ve oldukça zengin bir tür çeşitliliğine sahibiz. Körfezi iyileştirmek için yürütülen çok büyük projeler ve önemli gelişmeler var. Biz de bunları yakından gözlemliyoruz. Özellikle yaptığımız çalışmalarda deniz altında çok zengin bir canlı çeşitliliği olduğunu gördük” dedi.

ÇOCUKLAR SU ALTI DÜNYASIYLA BULUŞTU

Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir mavi ekonomi hedefiyle hayata geçirilen EfxINNOs Projesi kapsamında Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Tuzla Barış Manço Ortaokulu öğrencileri, su altı dünyasını canlı yayın aracılığıyla izleme fırsatı buldu. Öğrenciler, deniz çayırları arasında dolaşan balıkları, pinaları ve diğer deniz canlılarını yakından görme şansı yakaladı.

MARMARA DENİZİ İÇİN UMUT IŞIĞI

Son yıllarda Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle büyük zarar gören ekosistem, son dönemde yürütülen koruma ve iyileştirme çalışmalarıyla toparlanma belirtileri gösteriyor. Tuzla’daki deniz çayırı alanlarının genişlemesi, su kalitesinin iyileştiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu alanların korunması ve genişletilmesi için çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini vurguluyor.