Mekanik özellikleri betona yaklaşan bu özel buz, özellikle kutup bölgelerindeki yapı projeleri için alternatif bir çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Normal koşullarda oldukça sert olmasına rağmen çatlakların hızla yayılması nedeniyle ani kırılganlık gösteren buz, bitkilerden elde edilen selüloz nanokristalleri ve özel tasarlanmış hibrit bir proteinle güçlendirildi. Üretim sürecinde selüloz kristalleri buzun etrafında üç boyutlu bir ağ örerken, CBM3a-AFPIII adı verilen özel protein moleküler düzeyde bir yapıştırıcı gibi görev yaparak bileşenlerin birbirine sıkıca bağlanmasını sağlıyor. Bu moleküler köprüler sayesinde malzemenin basınç dayanımı ile enerji emme kapasitesi iki katına çıkarken, çatlakların ilerlemesi de büyük ölçüde engelleniyor.

KUTUP BÖLGELERİNDE MALİYETLERİ DÜŞÜREBİLİR

Antarktika gibi zorlu iklim koşullarına sahip bölgelere beton ve çelik gibi geleneksel yapı malzemelerini taşımak hem yüksek maliyetler doğuruyor hem de lojistik açıdan büyük zorluklar yaratıyor. Büyük ölçüde su ve yenilenebilir bitkisel selülozdan oluşan BioPykrete, bu tür coğrafyalarda yerel kaynaklarla dayanıklı yapılar inşa edilmesine kapı aralayabilir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin uçak gemisi yapımı için değerlendirdiği ancak hayata geçiremediği geleneksel Pykrete fikrini modern biyoteknolojiyle bir adım öteye taşıyan bu keşif, şimdilik laboratuvar aşamasında bulunuyor. Malzemenin uzun vadeli dayanıklılığı, tekrarlanan donma-çözülme döngülerine direnci ve sürekli yük altında şekil değiştirme potansiyeli irdelenmeye devam ederken, gelecekte çevre dostu ve biyobozunur bir yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi bekleniyor.